Soome suursaadik Eestis: valimistulemused ei mõjuta mitte kuidagi kahe riigi omavahelisi suhteid

Soome valimised võitis Koonderakond – kui loetud oli ligi 96% häältest, osutus erakond 48 kohaga võitjaks. Põlissoomlased said 46 kohta, sotsid 43 kohta ja Keskerakond 23 kohta. See tähendab, et praeguse peaministri Sanna Marini juhitud sotsid valimisi ei võitnud. Poliitiliste jõujoonte tõttu on koalitsiooni moodustamine ilma Koonderakonnata sisuliselt võimatu.

Vasara ütles, et riigis on olnud viimastel aastatel rasked ajad ning majanduses on suured probleemid. „Oli näha, et peaminister ise ja tema sotsiaaldemokraatide erakond sai päris hästi hakkama, aga väiksemad partnerid said kannatada,“ ütles ta ja lisas, et Koonderakond on nüüd alustanud parteidega koalitsioonikõnelusi. „Soome süsteemis on tavaliselt see, et kahele suurema erakonnale vajatakse lisaks väiksemaid erakondi, nii et valitsuse moodustamine pole nii lihtne.“