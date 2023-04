Yle: soomlased hääletasid Sanna Marini valitsuse maha ja valiti uus kurss

Valimiste suurima võitja, koonderakonna ning samuti tulemust parandanud Põlissoomlaste ja sotsiaaldemokraatide (SDP) toetused on ühe protsendipunkti sees. Juhtivad erakonnad on küll samad kui pärast eelmisi valimisi, aga nende järjestus on erinev: tippu on tõusnud paremtsentristlik koonderakond ja kolmandaks langenud eelmiste valimiste võitja SDP.