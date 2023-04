Koalitsioonileppe mustand on olemas. Selle nädalaga saab kõik selgeks

Koalitsioonipartnerid tahavad selle nädalaga läbirääkimistega ühele poole saada seetõttu, et 10. aprillil koguneb uus riigikogu ning valitakse ka uus riigikogu esimees . „Valimistulemused on välja kuulutatud, riigikogu koguneb, siis on soov valida [riigikogu] esimees ja allkirjastada ka koalitsioonileping,“ ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev .

Allesjäänud nädalaga on partneritel siiski hulk tööd vaja teha. Suurim teema ehk kõik rahandusega seonduv on veel otsustamata. Samuti räägitakse sel nädalal üle kõik õhku jäänud teemad, milles pole suudetud lõplikule kokkuleppele jõuda. „Teame, et riigi rahaline olukord on keeruline ja nüüd peame selle üle vaidlema, kuidas me valikuid teeme,“ ütles Võrklaev.