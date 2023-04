ESTCube, mina ja muud põnevad projektid

Tiim koosneb kosmosehuvilistest üliõpilastest, professoritest ja observatooriumi teadlastest ning projekti peamine eesmärk on arendada nanosatelliite. ESTCube-1 oli Eesti esimene satelliit ja tänu sellele nimetatakse Eestit kosmoseriigiks. Satelliit läks orbiidile 2013. aastal ja on kahjuks endiselt seal, sest selle ülesminekul mõni osa purunes ja plasmapidur, mis oleks pidanud satelliidi umbes viie aastaga orbiidilt tagasi tooma, ei käivitunud. Plasmapidur on uuem tehnoloogia kosmoseprügi vastu võitlemiseks, sest tavaliselt jäävad satelliidid Maa orbiidile kahekümne viieks kuni viiekümneks aastaks tiirlema ja risk, et need omavahel või kosmoseprügiga põrkuvad, suureneb eksponentsiaalselt. Ühinesin ESTCube’i tiimiga üheteistkümnendas klassis, kui arendati ESTCube-2, mis on algsest üheühikulisest satelliidist suurem ja võimekam. ESTCube-2 on kolmeühikuline ja selle üks peamiseid eesmärke on katsetada sedasama plasmapidurit Maa madalorbiidil. Tegu on kahepolaarse eksperimendiga: ühtpidi on see elektriline päikesepuri, teistpidi plasmapidur.