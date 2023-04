Helen Sildna esitas nõutud dokumendid

„Dokumendid, mida oleme Sildnalt korduvalt palunud, on nüüd esitatud. Kultuuriministeeriumi siseauditi osakond tutvub nendega ja kui on seal lisaküsimusi ja vaja midagi lisaks esitada, siis pöörduvad nad Shiftworksi poole,“ sõnas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.

Kultuuriministeerium sai Shiftworksilt raamatupidamise dokumente perioodi 2019-2021 kohta. „Hiljemalt 31. mail on meie lõppauditi tähtaeg. Kui selgub, et saab varem, on väga hästi, aga tähtaeg on mai lõpus. Siseaudiitorid annavad meile oma ettepanekud ja hinnangud, ja siis toimetame edasi,“ sõnas Sits.