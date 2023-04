Venemaa terrorismivastane komitee: terroriakti Tatarski vastu planeerisid Ukraina eriteenistused

„On kindlaks tehtud, et 2. aprillil Peterburis toime pandud terroriakti tuntud ajakirjaniku Vladlen Tatarski vastu planeerisid Ukraina eriteenistused, kaasates agentuuri isikute hulgast, kes tegid koostööd niinimetatud Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fondiga, mille aktiivne toetaja on vahistatud Trepova,“ teatas NAK.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Venemaa presidenti Vladimir Putinit teavitati plahvatusest Peterburi kohvikus viivitamatult. Peskovi sõnul oli tegemist terroriaktiga.

„See on terroriakt. Me oleme näinud rahvusliku terrorismivastase komitee (NAK) avaldust. Praegu käib uurimise aktiivne faas. Me näeme üsna energilisi samme kahtlusaluse vahistamiseks. Kogume antud juhul kannatust ja ootame ära meie eriteenistuste järgmised avaldused,“ lausus Peskov.