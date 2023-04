Peterburi kohviku plahvatuses sai haavata Eestist välja saadetud Sergei Tšaulin

Tšaulini vigastada saamisest teatas sotsiaalmeedias eurosaadik Yana Toom . Toom lisas oma postituses, et Tšaulin ei saanud eluohtlikult vigastada.

Sergei Tšaulin on pika aja vältel aktiivselt levitanud Venemaa föderatsiooni vaenulikku propagandat. Kremli tööriistana on Tšaulin aastaid antifašistliku liikumise sildi all õhutanud rahvuslikku ja poliitilist vihkamist.