Venemaa saadik Minskis: tuumarelv paigutatakse Valgevene läänepiirile

„See, et on palju kära, on juba hea. Lõpuks pööratakse tähelepanu, et peaks olema teatud pariteet. Kui me räägime Ameerika tuumarelvade paigutamisest Euroopa riikidesse, Itaaliasse, Belgiasse, Hollandisse, Saksamaale ja Türgisse, peame ette võtma tegevusi, mis suurendavad meie liitriigi julgeolekut. Venemaa ja Valgevene on liitriigi territoorium, kusjuures seadustatud, erinevalt riikide territooriumist, kuhu USA paigutab oma tuumarelvi. Nende jaoks on need riigid lihtsalt marionetid, aga meil on ühine ruum,“ lausus Grõzlov, vahendab BelTA.