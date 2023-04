Helsingin Sanomat: Soome erakonnad on seadnud valitsuse loomiseks erakordselt palju tingimusi

Öösel avaldatud Soome tähtsaima lehe analüüsis toodi välja, et veel 2000. aastate alguses hoidusid kõik suuremad parteid äärmuslikest joontest. Pärast seekordseid valimisi ei saa enam kurta, et erinevusi pole.

Kolm suuremat erakonda said suuremaks, keskmised jäid väiksemaks. Viiendik rahvast hääletas põhisoomlaste poolt, kes kogusid läbi aegade parima tulemuse. Keskpartei sai läbi aegade halvima tulemuse ning rohelised kaotasid suhteliselt kõige rohkem kohti.

Piisavalt suure häälteenamusega valitsust on Luukka sõnul aga ilma roheliste või keskparteita keeruline moodustada.

„Suurim igapäevaelus nähtav muutus on see, milliseid kärpeid valitsus teeb riigieelarvelistele toetustele kodanikele, asutustele, hoolekandepiirkondadele, omavalitsustele ja ettevõtetele,“ märkis lehe analüütik.

Soome tulevast muutust on lehe teatel raske hinnata seetõttu, et keegi ei tea, kui kauaks valitsus püsima jääb. Samas on Soome valitsused olnud viimastel aastakümnetel enamasti üsna pikki perioode.