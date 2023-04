Elektritõukside hooaeg algab! Tallinn tahab sõidukite piirkiirust kärpida ning luua tõukerataste parklad

Kiige sõnul võiks terves linnas elektritõukerataste kiirusepiirangut 5 kilomeetri võrra vähendada ning tuua see 20 km/h peale. Svet pakkus välja ka pilootprojekti, mille järgi võiks tõukerataste parkimiseks kokku leppida kindlad kohad.

„Mitte ei ole fikseeritud alad, kus parkida ei tohi, vaid vastupidi,“ selgitas Kiik ja lisas, et parkimisalad võiks teha näiteks bussipeatuste juurde. „Pikemas plaanis võiks olla tavaks, et inimesed teavad, et sellest kindlast kohast saab tõukerattaid võtta. Näiteks hommikul saab inimene sõita tõukerattaga bussipeatusesse, sealt liikuda ümber bussi peale ja õhtul töölt samamoodi tagasi. Noh, mingi viimased sada meetrit tuleb tõenäoliselt liikuda ikkagi jala, sest meil ei ole võimalik iga inimese kodu ette sellist parklat luua.“