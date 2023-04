USA erukindrali karm kriitika Leedu poliitikute suunal: teie tegematajätmiste tõttu pole ühiskond valmis end kaitsma

Erukindral Hodges ütles usutluses Leedu rahvusringhäälingule LRT, et Leedu ühiskond pole valmis end kaitsma ja et poliitikud on vaatamata oma karmidest sõnavõttudest teinud vähe muu hulgas selleks, et kaitseplaanid naabrite omadega integreerida või et viia lõpule oluline raudteeühenduse projekt Rail Baltic.