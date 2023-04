OTSEBLOGI | Soome eelvalimiste suurimad häältesaajad on naised, MTV prognoosib sotsidele võitu

Kell 20 teatas rahvusringhääling, et eelhääletuse tulemuste järgi sai Koonderakond 20,8% häältest, sotsid 20,7% ja Põlissoomlased 18,6% häältest. Tegu on siiski osaliste tulemustega. Keskerakonna häälesaak oli eelhääletusel valijate seas 12,3%, Vasakliidul 8% ja rohelistel 7,3%. Kristlikud demokraadid said esialgseil andmeil 4,4% ja Rootsi rahvapartei 3.8% hääli.