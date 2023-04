OTSEBLOGI | Koonderakond läheneb Soome valimiste võidule, kohtade jaotus veel lahtine

Kui loetud oli ligi 96% häältest, osutus Koonderakond 48 kohaga võitjaks, Põlissoomlased said 46 kohta, sotsid 43 kohta ja Keskerakond 23 kohta.

Valimisjaoskondi hakatakse sulgema kell 20, ent selleks ajaks juba ukse taga ootavatel inimestel lastakse sedelid ära täita. Enne valimispäeva oli eelvalimas käinud ligi 40% valimisõigusega inimestest. Soome rahvusringhääling prognoosib, et umbkaudsed ametlikud tulemused on teada kella 21 või 21.30 paiku ja täpsem tulemus südaööl. Ametlikult kinnitatakse valimistulemus kolmapäeval ning uus parlamendi koosseis koguneb 12. aprillil.

Soome tänaste valimiste eel näitasid küsitlused kolmele peamisele parteile - Koonderakonna, Põlissoomlaste ja sotside - peaaegu võrdset toetust. Peaminister Sanna Marini juhitud sotsid võitsid eelmised valimised, ehkki kolm erakonda said ka toona sarnase häälesaagi ja igaüks 38-40 kohta. Parempopulistliku ja rändevastase programmiga põlissoomlased üritavad seekord saada oma esimest valimisvõitu, sotsid ja rohelised on nendega juba koostöö välistanud. Suurema valikuvabaduse on säilitanud endise rahandusministri Petteri Orpo juhitud Koonderakond, kes peab võimalikuks nii koostööd sotside kui põlissoomlastega. Siit võib lugeda Eesti Päevalehe valimiseelset ülevaadet.