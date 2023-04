BLOGI | Koonderakonna juhist Petteri Orpost saab tõenäoliselt järgmine Soome peaminister

Kui loetud oli ligi 96% häältest, osutus Koonderakond 48 kohaga võitjaks, Põlissoomlased said 46 kohta, sotsid 43 kohta ja Keskerakond 23 kohta. Poliitiliste jõujoonte tõttu on koalitsiooni moodustamine ilma Koonderakonnata sisuliselt võimatu. Koos Keskerakonna ja sotsidega praegusse valitsusse kuuluvad rohelised said 13 kohta, Vasakliit üksteist kohta ja Rootsi Rahvapartei üheksa kohta. Viis kohta said ka kristlikud demokraadid, üks koht läks väikeparteile Liikumine Nüüd ja üks üksikkandidaadile.