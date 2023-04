OTSEBLOGI | Hädas Venemaa vaeb armee juhtkonna väljavahetamist: pakule võidakse panna Gerassimovi pea

Juba varem märkis ka Suurbritannia kaitseministeerium, et Gerassimov pole pärast Ukraina sõja ülemjuhatajaks nimetamist suutnud laiendada Venemaa kontrolli Donbassi üle ning on mobiliseeritud personali kulutamisega saavutanud üksnes marginaalset kasu.

Vene sõjavaatlejad väljendavad muret, et Vene väed peavad lõpetama pealetungioperatsioonid Bahmutis ja Avdijivkas, et valmistuda Ukraina vasturünnakuteks, mida nad ootavad õigeusu lihavõttepühade (16. aprillil) ja võidupüha (9. mai) vahelisel ajal.

Vene vaatlejad rõhutasid oma pettumust, et kogu talve jooksul pole toimunud ühtegi otsustavat lahingut, ning tõdesid, et Venemaa ei ole suuteline suuremahulist pealetungioperatsiooni jätkama, kui see ei suuda lähinädalatel kindlustada Bahmuti ja Avdijivkat.

Vene rahvuskaardi (Rosgvardia) peadirektoraadi ülema asetäitja okupeeritud Donetski oblastis Aleksandr Hodakovski teatas, et nõustub endise ülemjuhataja armeekindral Sergei Surovikiniga, et Venemaa peab nihkuma kaitsepositsioonidele. Ta väitis, et tänased väejuhid võivad püüda jätkata rünnakut isiklikel eesmärkidel selle asemel, et läheneda küsimusele ratsionaalselt.