Välisministeeriumi kantsler Vseviov Washingtonis: me ei väsi enne, kui Ukraina on sõja võitnud

Vseviov oli 30.–31. märtsil visiidil Washingtonis, kus kohtus USA välisministeeriumi poliitikaküsimuste aseminister Victoria Nulandi, Kongressi liikmete ja mõttekodade esindajatega, kellega arutati Ukraina edasist toetamist ja atlandi-ülest koostööd. Samuti osales Vseviov USA juhitava demokraatia tippkohtumise raames korraldatud arutelul tehnoloogia ja demokraatia vahelistest seostest.

Vseviov ütles kahepoolsetel kohtumistel, et Eesti hindab kõrgelt Ameerika Ühendriikide panust NATO liitlaste julgeoleku tagamiseks ja järjepidevat toetust Ukrainale, mis on praeguses julgeolekuolukorras võtmetähtsusega. „Selle sõja tulemus määrab mitte ainult Ukraina saatuse, vaid kogu Euroopa julgeolekuarhitektuuri ja reeglitepõhise maailmakorra tuleviku. Seepärast ei väsi me enne, kui sõda on võidetud,“ ütles kantsler.

Vseviov sõnas, et Eesti jätkab kõiki jõupingutusi, et koos liitlastega tagada Ukrainale vajalik sõjaline, majanduslik ja poliitiline abi, seejuures igakülgne toetus Ukrainale teel Euroopa Liitu ja NATOsse, ning kindlustada, et ükski sõjas toime pandud kuritegu ei jääks õiglase karistuseta. „See tähendab kohtupidamist ka Venemaa võimuladviku agressioonikuriteo üle, mis tegi võimalikuks kõik järgnevad julmused, mida oleme nüüd juba üle aasta kestnud sõjas näinud,“ toonitas kantsler.

Vseviov osales visiidil ka USA juhitava demokraatia tippkohtumise raames üritusel, kus tutvustati Eesti, Ühendkuningriigi ja valitsusvälise organisatsiooni Access Now juhitud tehnoloogiakohordi tegevusi viimase aasta jooksul.

„Alates oma iseseisvuse taastamisest oleme üles ehitanud tugeva demokraatia, mida ilmestavad meie jätkuvalt kõrged kohad nii demokraatia kui ka interneti- ja meediavabaduse edetabelites. Eesti edu võti on olnud tehnoloogia kasutamine nutikatel ja uuenduslikel viisidel, mis on muutnud valitsemise läbipaistvamaks ja teinud digilahendustest meie igapäevaelu osa,“ tõi Vseviov välja.

Eesti kogemusest rääkis kantsler ka Ameerika Ühendriikide rahvusvahelise arengukoostöö agentuuri (USAID) asejuhi Isabel Colemaniga, kellega arutati ühistegevusi digivaldkonna arendamiseks Ukrainas.