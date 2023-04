Liitlaste eelpaigutatud üksust Eestis asub juhtima brigaadikindral Giles Harris

„Mul on au olla tagasi Eestis juhtimas järgneva kahe aasta jooksul liitlaste eelpaigutatud üksust. Mulle ja mu perele meeldib Eestis elada ja me oleme siia naasmisega äärmiselt rahul,“ ütles kindral Giles Harris. „Eesti ja kogu regiooni julgeoleku tagamise vajadus on täna olulisem kui kunagi varem, mistõttu on meie kaitsevõime kasvatamine ja hoidmine kriitilise tähtsusega. Olles juhtinud Eestisse läkitatud liitlaste eelpaigutatud üksuste esimesi rotatsioone olen täna ootusärev ja valmis jätkama juba tuttavate inimeste, sõprade ja liitlaste, keskel meie ülesande täitmisega.“