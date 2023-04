Võimukõnelejad abieluvõrdsuse kehtestamist ei välista. Teema tuuakse uuel nädalal taas lauale

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles, et abieluvõrdsuse üle arutletakse koalitsioonipartneritega algaval nädalal, nii nagu teistegi senini lahtiste teemade üle. Tema sõnul on Reformierakonna seisukoht endiselt sama: nad on toetanud ning toetavad edaspidigi kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, kuid abieluvõrdsuse kohta tuleb kujundada lõplik seisukoht läbirääkimistel koos partneritega. Erakonnasiseselt pole Võrklaeva sõnutsi abieluvõrdsuse küsimust lahatud rohkem kui muid teemasid.