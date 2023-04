„Naised on sõjas prostituudid.“ Vene armees teeninud naissõdur kirjeldab Ukrainas kogetud õudusi

Kuid tal on raske unustada. Kõige rohkem kardab Margarita oma rügementi tagasipöördumist. Ta rääkis Vene väljaandele Sever Realii, et tema meditsiinikompanii naised olid sunnitud Vene ohvitsere ja seersante seksuaalselt rahuldama. Muudmoodi ei olnud võimalik ellu jääda.

„Mõnikord tundub, et keegi kõnnib akna all või et asjad liiguvad. Või nagu istuks keegi sul peal,“ kirjeldab Margarita oma seisundit. „Mul on pidevalt õudusunenäod ja paanikahood.“