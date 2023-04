Seeder erakonnakaaslase Mustoneni esinemisest Venemaal: jutt, et tegeleb seal oma alaga – see on iseenda petmine

„Ma ei pea absoluutselt õigeks seda, et praegu kujunenud olukorras, kus nii riiklikul tasemel kui ma saan aru, et ka meie juhtivad muusika- ja kultuuriringkonnad on otsustanud kultuurisuhted Venemaaga külmutada, käivad meie muusikud Venemaal esinemas. Igal juhul väärib see hukkamõistu,“ ütles Seeder Delfile.

Mustonen ütles eile, et pole selline, kes räägiks, et pole Ukraina ega Venemaa, vaid rahu poolt – ta tahab, et Ukraina võidaks Venemaa algatatud sõja. Ometigi mainis dirigent, et muusikuna on tema ülesanne pakkuda muusika leevendavat ravi kõigile.