USA osariike laastas hävituslik tornaado, viga sai üle kahekümne inimese

USA riiklik ilmateenistus andis Arkansases tornaadohoiatuse välja reede pärastlõunal, öeldes, et tornaado liigub Little Rocki piirkonnas.

CNNi teatel sõnas Ilmateenistus tornaadohoiatust andes, et tormi kahju tekitamise oht on „katastroofiline“ ning kinnitas, et läbi Little Rocki piirkondade on liikumas „hiiglaslik ja hävituslik tornaado“.

Little Rocki tuletõrjeteenistus andis Facebooki postituses teada, et linna läänepoolses piirkonnas on tornaado teinud „suurt kahju“ ning palus elanikel selles piirkonnas liikumist vältida, kuna toimuvad päästeoperatsioonid.

Little Rocki linnapea Frank Scott Jr. sõnas Twitteris, et on abi palunud USA sõjaväelt.

„Olen kontakti võtnud Arkansase kuberneri Sarah Huckabee Sandersiga, et paluda kaardiväe abi tornaado tagajärgedega tegelemisel. Jällegi, palun jääge mõjutatud piirkondadest eemale, et võimaldada hädaabitöötajatele ligipääsu.“ sõnas Scott postituses.

Scotti sõnul sai tormi tõttu viga vähemalt 24 inimest. Linnapea lisas, et varaline kahju on „ulatuslik“.