kood/Jõhvi – sinu shortcut IT-maailma

Soovid teada, kas kood/Jõhvi sobib sulle?

Esimene samm, veebikeskkonnas läbitav test, on avatud kooli kodulehel www.kood.tech . Üldvõimekust ja loogilist mõtlemist hindaval testil paremaid tulemusi saanud kandidaadid kutsutakse läbima sisseastumise teist etappi, milleks on intensiivne katseperiood nimega Selection Sprint.

Kolmenädalane Selection Sprint toimub sel aastal mai lõpust novembrini ja on jaotatud nelja gruppi. Esimestel Sprindi läbinutel on võimalik alustada õpinguid juba 13. septembril. Tegemist on kahepoolse katsega, mil ka kandideerija saab otsustada, kas talle sobib kooli õppemetoodika ning kas ta on valmis end ka järgnevaks kuni kaheaastaseks perioodiks kooliprogrammile pühendama. Teistpidi on katse eesmärgiks välja noppida kõige motiveeritumad õppijad, kes kolme nädala jooksul on end enim tõestada suutnud.