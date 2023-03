VIDEO | Liiklusraevu välja elades ja teisi liiklejaid „õpetades“ võib lubadest ilma jääda

„Mootorsõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud teisele isikule varaline kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustus, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (so 1200 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni. Mootorsõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (s.o 400 eurot) või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni,“ märgiti postituses.