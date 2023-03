PÄEVAKORD | Eesti Energia tegelik paharet – firma nõukogu

Värskes „Päevakorra“ saates leidsid Hindrek Riikoja Maalehest ja Urmas Jaagant Eesti Ekspressist, et Eesti Energia juhtidele makstavate tulemustasude ja konkurentsikeelu hüvitiste puhul tuleb vaadata mitte nende poole, kes need summad saavad, vaid nende poole, kes neid maksavad. Selleks on Eesti Energia nõukogu.