Eelmine kord, kui Venemaa oli julgeolekunõukogu eesistuja, oli mullu veebruaris, kui Putin oma „sõjalise erioperatsiooni“ välja kuulutas. 14 kuud hiljem on hukkunud kümned tuhanded inimesed, kellest paljud on tsiviilisikud, linnad on varemeteks muudetud ja Putinile rahvusvahelises kriminaalkohtus laste küüditamise eest süüdistus esitatud, vahendab Guardian.