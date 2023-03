Euroliidu pettusevastane amet hakkas Henrik Hololei tegevust uurima

Värske uurimine algas pärast seda, kui Hololei astus kolmapäeval Euroopa Komisjoni transpordiosakonna peadirektori kohalt tagasi. Mõne kuu eest selgus, et Henrik Hololei on võtnud vastu tasuta lennureise Katari valitsuselt, seda ajal, mil tema meeskond pidas läbirääkimisi Katariga olulise lennunduslepingu sõlmimiseks. Kas tasuta lennud kujutavad endast vahest huvide konflikti, pidi Hololei samuti ise hindama, kuna see selline tööprotsess oli tol ajal lubatud. Reegleid muudeti hiljem pärast paljastusi.

„Võime kinnitada, et OLAF on algatanud selles küsimuses uurimise,“ teatas ameti pressibüroo Politicole. OLAF uurib rikkumisi ELi institutsioonides ning võib soovitada distsiplinaarkaristusi, kuid tema soovitused ei ole siduvad. Komisjon uurib ka Hololei lende ja see uurimine on veel pooleli.

OLAFi uurimine on uusim areng nädalaid kestnud saagas, mis sai alguse veebruari lõpus, kui POLITICO teatas, et Hololei lendas aastatel 2015–2021 üheksa korda tasuta äriklassis Qatar Airwaysi lennufirmal. Kuus tasuta lendu toimus ajal, mil EL ja Doha sõlmisid oma lennunduslepingut, ja neli lendu maksis Katari valitsus või Katariga seotud grupp.

Kolmapäeval teatas Hololei, et astub tagasi Euroopa Komisjoni transpordiosakonna peadirektori kohalt ning siirdub rahvusvaheliste partnerlustega tegelevasse osakonda säilitades oma palgataseme, kuid kaotades juhtimiskohustused. Komisjoni töötajaid esindav ametiühing rõhutas, et Hololei käik tuli tehniliselt tema enda algatusel, kuid üleminek ei tähenda, et ta ei võiks mingit muud karistust saada. Töökoha vahetus ei mõjuta uurimist kuidagi.