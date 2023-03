Sajad tallinlased on neljapäeva hommikust saati elektrita

Elektrilevi andmetel on elektrita üle 400 tarbija. Mustjõe asumis kadus elekter sajakonnal majapidamisel veidi pärast kella kaheksat hommikul, Lilleküla asumit tabas katkestus veidi pärast keskpäeva ning seal on pimeduses üle 300 majapidamise.

Kohalik elanik Margit väljendas Delfile elektrikatkestuse pärast pettumust. „Tarbijad on alates kella 8.30st seniajani elektrita. Kas see on normaalne?“ küsis ta kella 21 paiku. „Oleme elektrita sel kuul juba teist korda. Viimati oli katkestus 7. märtsil. Toona olime elektrita 3 kuni 4 tundi.“

Tema sõnul tekib küsimus, kes selliste katkestuste eest vastutab. „Kes kompenseerib sulanud toidud? Vee, mis tuli osta joogiks? Toidu, mis tuli osta söögikohast? Turvafirmateenuse, mis ei tööta? Ja päeva, mis oli planeeritud reisiks?“

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Kristi Reiland ütles neljapäeva õhtul Delfile, et katkestus likvideeritakse lähitundidel.

Tema sõnul läks Elektrilevi brigaad hommikul sealsele alajaamale hooldust tegema ning ümberlülituste käigus tuli esile terve rida rikkeid. "Viimane rike on nüüd kõrvaldamisel ja ühendus taastub veel tänase päeva jooksul,“ ütles Reiland kella 21.45 ajal.

Südaöö paiku olid 400 Tallinna majapidamist aga endiselt elektrita. „Tuli järjekordne sõnum, et elektrivarustus loodetakse taastada kell 5 hommikul,“ märkis Delfile Mustjõe elanik Tarmo. „See tähendaks 21 tundi elektrita. Aga see on juba viies sõnum, nii et pole enam veendumust, et vool ka siis tagasi tuleb.“

Elektrilevi vabandas katkestusest mõjutatud klientide ees.

Hüvitist saab vaid teatud tingimustel

Terve päeva kestev elektrikatkestus on pealinnas üsna tavatu. Üleriigilise statistika kohaselt likvideeritakse 83% katkestustest hiljemalt kahe tunni jooksul. Vaid 7% katkestuste kõrvaldamine võtab aega enam kui viis tundi.