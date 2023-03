Sajad tallinlased on juba hommikust saati elektrita

Elektrilevi andmetel on elektrita üle 400 tarbija. Mustjõe asumis kadus elekter sajakonnal majapidamisel veidi pärast kella kaheksat hommikul, Lilleküla asumit tabas katkestus veidi pärast keskpäeva ning seal on pimeduses üle 300 majapidamise.

Kohalik elanik Margit väljendas Delfile elektrikatkestuse pärast pettumust. „Tarbijad on alates kella 8.30st seniajani elektrita. Kas see on normaalne?“ küsis ta kella 21 paiku. „Oleme elektrita sel kuul juba teist korda. Viimati oli katkestus 7. märtsil. Toona olime elektrita 3 kuni 4 tundi.“

Hüvitist saab vaid teatud tingimustel

Hüvitiseks on inimesel õigus juhul, kui katkestuse kõrvaldamine võttis aega kauem, kui on seaduse järgi konkreetsel perioodil ette nähtud. Talveperioodil (1. oktoobrist – 31. märtsini) on selleks 16 tundi. Kui katkestus kestis vähem, ent tekitas tarbija elektrisüsteemis seadusega lubatud vahemikust suuremaid pingekõikumisi, on kliendil samuti õigus hüvitisele.