Soome liitub NATO-ga. Türgi parlament andis heakskiidu

Soome liikmeks saamise poolt hääletas 276 saadikut, vastu ei hääletanud ükski.

Soomlased olid juba enne hääletust otsuse suhtes positiivselt meelestatud. Yle teatel oli jah-hääli oodata valitsevalt Õigluse ja Arengu Parteilt (AKP), selle liitlaselt Türgi natsionalistlikult parteilt (MHP) kui ka paljudelt opositsiooni saadikutelt.

Vasakpoolse kurdimeelse HDP partei parlamendiliikmed jätsid hääletamata. Algselt arvati, et just nende leerist võib tulla vastuhääli. Täna hommikul teatas aga erakonna esindaja, et partei ei hääleta Soome NATO liikmelisuse vastu, vaid jääb hääletusest hoopis kõrvale.

Soome president Sauli Niinistö tänas pärast Türgi parlamendi otsust kõiki NATO liikmesriike usalduse ja toetuse eest. „Soomest saab tugev ja kompetentne liitlane, kes on pühendunud alliansi julgeolekule,“ märkis Niinistö oma Twitteri kontol. „Soome on nüüd valmis NATOga liituma. Loodame, et Rootsi ühineb meiega niipea kui võimalik.“

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles, et elame ajaloolistel päevadel. „Tänaseks on üle 10 kuu kestnud suur töö jõudnud lõpule. NATO liikmestaatust taotleti 2022. aasta 17. mail. Esimesed ratifitseerimiskirjad tulid Kanadast ja Taanist. Homme peab Washingtonis oma ratifitseerimiskirja hoiule andma Ungari. Nüüd tegi Türgi parlament oma otsuse. Elame ajaloolistel aegadel,“ tunnistas ta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg tervitas neljapäeva hilisõhtul Türgi parlamendi otsust. „Tervitan Türgi rahvusassamblee otsust lõplikult ratifitseerida Soome liitumine. See muudab kogu NATO pere tugevamaks ja turvalisemaks,“ märkis ta.

Otsuse üle avaldas ühismeedias heameelt ka Eesti peaminister Kaja Kallas. „Kallis Soome, tere tulemast NATOsse!“ kirjutas Kallas soome keeles. „Meie piirkonna julgeolek nõuab meilt ühist tegutsemist ja koostööd. Jätkame liikumist turvalise tuleviku suunas!“