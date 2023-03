Taiwani presidenti ootasid New Yorgis Hiina lipud ja vihased meeleavaldajad

Kolmapäeva õhtul peetud kõnes New Yorki taiwanlastele tänas Tsai USA-d julgeolekuabi eest ja innustas taiwanlasi ühtsusele. „Mida turvalisem on Taiwan, seda turvalisem on maailm,“ sõnas ta. Tsai lubas, et Taiwan teeb koostööd oma demokraatlike partneritega, et säilitada oma saarel demokraatia.