Vene president Putin sõnas veidi enam kui kuu tagasi loetud sõnumis Föderaalnõukogule, et töötuse määr on Venemaal ajalooliselt madalal 3,7% tasemel.

„Me ei võimaldanud tööturu vähenemist, vastupidi, me saavutasime tänapäevastes tingimustes tööpuuduse vähenemise. Hoolimata suurtest raskustest on tööturg meie jaoks täna mugavam, kui varem. Mäletate, enne pandeemiat oli töötuse määr 4,7 protsenti ja nüüd on see 3,7 protsenti,“ sõnas Putin.