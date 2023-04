ANALÜÜS | Vene lennuvägi näitab Avdijivkas esimest korda üle hulga aja, et võib ka ohtlik olla

Märtsis Bahmuti lähedusse saadetud Ukraina reservil on õnnestunud kaitsta kolme kilomeetri laiust koridori, mis ühendab linna tagalaga. Bahmutis endas on Ukraina relvajõud keerulises olukorras, sest ennast tuleb kaitsta poolenisti ümber piiratuna. Ühtlasi tähendab reservi kasutamine seda, et teistes piirkondades seda napib. Seetõttu ei suutnud Ukraina väejuhatus takistada Vene vägede läbimurret Donetski linnast põhja pool asuva Advijivka linna juures. Siin on Ukraina relvajõududel samasugused probleemid kui Bahmutis. Avdijivka on kolmest küljest ümber piiratud, mis ei võimalda Ukraina relvajõududel linna kaitsele saata suurtükiväge, ja mis veel olulisem, õhutõrjet. Vene väejuhatuse jaoks on Avdijivka ümber toimuv mudel, mille järgi ehitada üles järgmised pealetungid.