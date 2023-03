VIDEO | Kaja Kallas: Politico artikkel ilmus tõenäoliselt sellepärast, et oleme kellegi varvastele astunud

Kallas ütles, et artiklis esitatud väited on ümber lükatud ning kõike on tehtud vastavalt reeglitele. „Oleme tegelikult ka andnud Ukrainale abi ju enne seda, kui rahurahastu üldse loodi ja selge on, et need, kes annavad rohkem, need ka kokkuvõttes saavad rohkem tagasi, sest nad andsid juba varem – meie olime nende hulgas. Need etteheited ei vasta tõele, aga eks ta on, et miks sellised lood ilmuvad on võib-olla sellepärast, et oleme kellelegi varvastele astunud.“

Ta lisas, et eelkõige ei meeldi Ukraina abistamine Venemaale. „Ukraina on väga tugevasti vastu pidanud. Oleme suutnud ärgitada tegelikult ka teisi Euroopa liitlasi, oleme seda ühtsust hoidnud. See esmajoones ikkagi ei meeldi Venemaale ja nad on ka sellistes infooperatsioonides väga tugevad, et lüüa seda kiilu tegelikult lääne liitlaste vahele, et hakkaksime omavahel kiskuma, sest kui kisume omavahel, siis oleme nõrgemad ühisrindena,“ rääkis Kallas.

Kas see võib hakata mõjutama riikide aitamise panust Ukrainale, kui esitatakse kahtlustusi süsteemi kohta? „Ei usu, sest me vaatame, et tegelikult see pole mujal nii resoneerunud. Meid see puudutab, sellepärast meie ajakirjandus seda ka väga kajastab, aga ma tõesti ei usu, et see reaalselt mõjutab,“ ütles Kallas.

Politico on veel kirjutanud, et Euroopa rahurahastust Ukraina relvaabiga seotud hüvitiste taotlemine ajab liikmesriike tülli ning eurosaadikud on öelnud, et reegleid tuleks selgemaks teha. Kallas lisas, et kuna rahurahastu loodi pärast Ukraina sõja algust, siis on kindlasti võimalik teha süsteemi paremaks ning sellised algatused on tema sõnul teretulnud.