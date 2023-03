Nobeli preemia laureaat Muratov: Vene riiklik propaganda valmistab inimesi ette mõtlema, et tuumasõda ei ole halb

„Kaks põlvkonda on elanud ilma tuumasõja ohuta,“ ütles Muratov BBC-le. „Aga see periood on läbi. Kas Putin vajutab tuumanuppu või ei vajuta? Kes teab? Keegi ei tea seda. Ei ole ühtki inimest, kes võiks kindlalt öelda.“

Muratov on näinud Venemaal muret tekitavaid märke.

„Me näeme, kuidas riiklik propaganda valmistab inimesi ette mõtlema, et tuumasõda ei ole halb asi,“ ütles Muratov. „Siinsetes telekanalites propageeritakse tuumasõda ja tuumarelvi, nagu nad reklaamiksid lemmikloomatoitu.“

„Nad teatavad: „Meil on see rakett, too rakett, veel mingit tüüpi rakett.“ Nad räägivad Suurbritannia ja Prantsusmaa sihikule võtmisest, tuumatsunami valla päästmisest, mis pühib minema Ameerika. Miks nad seda räägivad? Et inimesed siin valmis oleksid,“ ütles Muratov.

Samas kujutab riiklik propaganda Venemaad suure rahu eest võitlejana ning Ukrainat ja läänt agressoritena. Paljud venelased usuvad seda.

„Inimesed on Venemaal propagandaga kiiritatud,“ ütles Muratov. „Propaganda on üks kiirguse tüüp. Igaüks on sellele aldis, mitte ainult venelased. Venemaal on propaganda 12 telekanalit, kümned tuhanded ajalehed, sotsiaalmeedia nagu VKontakte, mis teenib täielikult riiklikku ideoloogiat.“