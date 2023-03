VIDEO | Akkermann Eesti Energia juhtide hiigelhüvitistest: ma ei pea neid vajalikuks, selliseid tasusid pole kombeks maksta

Akkermann palus Eesti Energia nõukogul üle vaadata, kas juhatuse liikmed peaksid saama nii suurtes summades tulemustasusid – tema hinnangul võiks summad olla väiksemad, sest juhtkond on hakkama saanud kobarkäkkidega, mille tõttu pole nii suur tasu õigustatud. Nõukogu aga otsustas, et ei näe põhjust neid muuta. See tähendab, et järgmise aasta jooksul makstakse tegevjuht Hando Sutterile välja ilmselt umbes 400 000 eurot, finantsdirektoril Andri Avilal, tehnoloogiajuhil Margus Valsil ning klienditeeninduse ja IT eest vastutanud Agnes Roosil on aga saada ligi 260 000 eurot.

Rahandusminister ütles, et nõukogu on otsuste tegemises vaba, kuid isiklikult ta sellega rahul ei ole. „Minu arvates Eesti riigi struktuurides selliseid hüvitisi makstud ei ole ja see kuidagi ei mahu sellesse pilti, ma ei pea nii kõrgeid hüvitisi vajalikuks. Aga on sõlmitud leping, lepingud on täitmiseks,“ ütles Akkermann.

Nimelt saatis Akkermann Eesti Energiale kirja, kus palus nõukogul tulemustasud kriitiliselt üle vaadata. Samuti ütles ta enda sotsiaalmeediapostituses, et palus neil kaaluda hüvitisi juhatuse liikmetele sellises määras, mis ei riiva avalikkuse õiglustunnet. Kas tema hinnangul on seda õiglustunnet nüüd riivatud? „Minu arvates on jah ülekullatud. Eesti riigi struktuuris on ka teisigi väga suurte asutuste juhte ja väga suuri riiklikke saladusi hoidvaid inimesi, aga üldiselt ei ole riigis kombeks selliseid tasusid maksta,“ sõnas ta.

Nõukogu kogunes eile, et summasid kinnitada. Kas Akkermann on suhelnud nõukogu liikmetega pärast nende eilset kogunemist? „Ma täna hommikul üldkoosolekul loomulikult nägin Anne Mere (Eesti Energia nõukogu esimees – toim), aga me rääkisime majandustulemustest, mitte nõukogu otsusest juhatuse liikmetele hüvitisi maksta. Ma kahjuks ei saa seda muuta, saan ainult neile soovitada,“ ütles ta.