Vene saadik Budapestis seletas, miks on Ungari kõigist pingutustest hoolimata ikkagi ebasõbralike riikide nimekirjas

„Mingil määral Budapestil see õnnestub, aga fakt jääb faktiks: Ungari on allkirjastanud kõik Brüsseli Venemaa-vastased sanktsioonide paketid ja on sunnitud neid rangelt täitma. Just seetõttu on ta kantud Venemaale ebasõbralike riikide kategooriasse, kelle aadressil võidakse kasutada meie vastumeetmeid,“ lausus Stanislavov.