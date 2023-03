Soome kaitsepolitsei: Vene luurajate arv riigis kahanes mullu umbes poole võrra

Supo teatel on luureohvitseride arvu kahanemise peamine põhjus nende väljasaatmised ja viisast ilma jätmised. Venemaa inimluure tegevusvõimalusi Soomes on halvendanud ka reisipiirangud, vahendab Yle Uutiset.

Supo juhib tähelepanu sellele, et Vene luure põhimeetod välismaal on olnud traditsiooniliselt diplomaatilise kattevarju all tehtav inimluure.