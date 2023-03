Kommenteerima ajendas teda 2019. aastal ministriks saanud Kuusiku ümber puhkenud skandaal perevägivallakahtlustest. Meedias ilmunust kasvas välja kriminaalmenetlus, mis alles mullu lõpliku õigeksmõistva otsuseni jõudis. Kohus tuvastas, et Kuusiku abikaasa sai küll vägivalla tagajärjel viga, kuid polnud võimalik tõestada, et just Kuusiku käe läbi. Piisavaks tõendiks polnud ka tunnistajad, kellele Kuusiku abikaasa oli lööjaks Kuusikut nimetanud. Kuusik pole süüdistusi kunagi omaks võtnud.