OTSEBLOGI | Ukraina kaitseministri asetäitja: idarindel on päevi, kui Ukraina ja Venemaa kaotuste suhe on üks kümnele

Maljar rõhutas, et sõdiva poole üks peamisi ülesandeid on vastase jõudude füüsiline hävitamine.

„Aga vaenlase kaotused on kordi suuremad. Seda seejuures, et neil on ülekaal isikkoosseisu ja relvastuse arvus. Kaotused olid neil suuremad ka 2014.-2015. aastal, aga praegu on see koefitsient ligi kaks korda meie kasuks kasvanud,“ lisas Maljar.