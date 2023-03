Milley: on kolm riiki, mis tekitavad maailmale veel palju aastaid probleeme

Milley rääkis USA esindajatekoja relvajõudude komitees 2024. eelarveaasta kaitse-eelarvet käsitleval kuulamisel kolmest riigist: Venemaast, Hiinast ja Iraanist. Kindral rõhutas ühtlasi, et on mures Venemaa ja Hiina sidemete pärast.

„Ma ei nimetaks seda sõna otseses mõttes tõeliseks liiduks, kuid me näeme, et nad lähenevad teineteisele ja Iraan on kolmas,“ selgitas Milley, „seega ma arvan, et need kolm riiki tekitavad probleeme veel aastaid, eriti Venemaa ja Hiina oma võimekuse tõttu.“

Tema arvates on Hiinal ja Venemaal vahendid USA huvide ohustamiseks.

„Viimase 80 aasta jooksul pole toimunud suurriikide sõda peamiselt just tänu pärast Teist maailmasõda kehtestatud reeglitele ja Ameerika Ühendriikide ja liitlaste sõjaväe võimekusele,“ jätkas Milley. „Kui tahame olla jätkuvalt suurriik, peame jääma kõige võimsamaks riigiks.“

USA staabiülemate ühendkomitee esimehe sõnul on USA jaoks pikas perspektiivis suurim geostrateegiline väljakutse Hiina. Samuti väljendas Milley muret Pekingi tuumaprogrammi pärast.

„Tõenäoliselt ei saa me midagi teha, et peatada või aeglustada Hiina tuumaarenguprogrammi, mille nad on järgmiseks 10–20 aastaks kavandanud. Võimalik, et saaksime midagi väliselt teha kas läbi majanduse või luuremaailma,“ sõnas kindral.

Milley täpsustas, et Hiina eesmärk on Ühendriikidele järele jõuda ja neid sõjaliselt edestada ning see on „tõeliselt murettekitav“. Kindrali sõnul on USA eesmärk mitte ainult sammu pidada, vaid Hiinast eespool püsima. See tagab tema sõnul rahu.

Samuti on kindrali sõnul üks suur oht maailma julgeolekule Venemaa. „Toetame Ukrainat oma suveräänsuse kaitsmisel ja seisame NATO idatiiva riikide eest USA sõjalise kohaloleku näol. See võitlus ei ole mitte ainult Ukraina, vaid ka Ühendriikide huvides. Peame kaitsma süsteemi, mis on hoidnud ära suure võimusõja viimase kaheksa aastakümne jooksul,“ lisas Milley.