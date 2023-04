Järvamaa Kutsehariduskeskus – logistiliselt parim kool Eestis

„Meie trumbiks on väga tugevad õpetajad, suur erialavalik, erinevad õppevormid ning muidugi hea asukoht Eesti keskel,“ ütleb kooli õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi-Kallas. Ta lisab, et Järvamaa Kutsehariduskeskuses õpib hetkel üle 1300 õpilase, kellele lisandub enam kui 1500 täienduskoolituse õpilast.

Järvamaa Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida väga erinevaid ameteid alates IT- ja elektrivaldkonna, toitlustuse, sotsiaalvaldkonna, kaubanduse ja logistika erialadest kuni ehitusvaldkonna, transporditehnika ja põllumajanduse spetsiifiliste erialadeni, samuti veekäitlus- ja biogaasijaama operaatori ametit. Läbi aegade on populaarseimad erialad olnud seotud IT ja põllumajandusega, samuti on suur konkurents tavaliselt loomaarsti abilise, hobuhooldaja, mootorsõiduki tehniku ja pottsepa erialal.

Kui on soov pärast põhikooli lõpetamist omandada lisaks erialale ka keskharidus, saab kutsekeskhariduse valikus olevatest õppekavadest ülevaate siit. Soovides omandada eriala põhihariduse või keskhariduse baasil, tutvuge lühiülevaatega õppekavadest siin. Samuti on Järvamaa Kutsehariduskeskuses palju erialasid pakkuda töökohapõhise õppena, ka on võimalik omandada täiskasvanute keskkooli üldharidus kas 7.–9. või 10.–12. klassis. Lisaks püüab kool leida lahendusi hariduslike erivajadustega õppijale.

Kuna koolis on lai valik maaelu erialasid, siis võtame osa üle-eestilisest avatud talude päevast, mis sel aastal toimub 16. juulil. Samal päeval kutsume kõiki kooli avatud uste päevale: huvilistel on võimalik tulla Särevere õppekohta, vaadata õppe- ja praktikavõimalusi, külastada lautasid, talli, töökodasid, õpilaskodu, võtta osa ekskursioonist või erialade tutvustusest. Eriti populaarseks on osutunud kalamaja, kus kasvatatakse kalu. Paide õppekoha erialasid tutvustame Särevere mõisas, aga pakume ka ringkäiku Paide õppekohas.