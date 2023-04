Sisekaitseakadeemiast algab Eesti turvalisus!

Eliisabeth Rajasalu, justiitskolledž, korrektsiooni eriala:

Tulin Sisekaitseakadeemiasse õppima korrektsiooni, sest sellel erialal on kombineeritud nii psühholoogia kui ka õigus, mõlemad huvitavad mind väga. Lisaks meeldib see, et tunnid ei toimu ainult klassis loengutena, vaid on võimalus käia ka enesekaitses ning näiteks laskmas. Korrektsiooni erialal on suur osakaal ka praktikal (erinevates Eesti vanglates), mis on edasiviiv jõud hariduse omandamisel. Soovitan tulla õppima korrektsiooni erialale, kuna siin on väga head tingimused õppimiseks, vastutulelikud õppejõud ja hea võimalus panustada ühiskonna paremaks muutmisse. Sisekaitseakadeemia on väga noortepärane kool ning õpilastele antakse palju võimalusi panustada koolielu paremaks muutmisse. Toimub palju erinevaid sündmuseid, et õpilasi omavahel ühendada. Lisaks on väga head sportimisvõimalused.