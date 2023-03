Vasta mõisakooli õpilastele saadeti õpetaja konto alt pornovideo. Politsei alustas kriminaalmenetlust

Direktor Silva Kiili ütles, et kool otsustas nädala alguses esitada politseisse avalduse, sest kahtlustatakse, et keegi sai kätte õpetaja parooli. „Aga jällegi, me pole siin spetsialistid. Meie tegime, mis meist sõltus, ja nüüd politsei uurib edasi,“ sõnas ta ja lisas, et kiri oli saadetud öösel ja kontosse sisse logitud kuskilt mujalt.

Kiili rääkis, et saadetud oli mitu sõnumit ja peale video oli kirjutatud ka halbu sõnu. „Me ei tea, kui suur see saajate arv oli. See on nüüd tõesti politsei välja selgitada, kui palju selline sõnum kahju tekitas,“ ütles ta. Kiili lisas, et eKool võiks kasutada kahefaktorilist autentimisvõimalust. „Nii nagu panka ei pääse lihtsalt parooliga, nii võiks ka eKool teha end veidi turvalisemaks,“ sõnas ta. Süsteemi on võimalik siseneda salasõna, mobiil-ID, ID-kaardi ja Smart-ID kaudu.