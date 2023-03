Politsei otsib Tallinnas kadunud 52-aastast Anu

Naise lähedane andis täna politseile teada, et Anu ei ole ilmunud tööle ja samuti ta ei viibi oma elukohas. Viimane kontakt oli lähedasel Anuga eile. Politsei on kontrollinud Põhja-Tallinna piirkonda, haiglaid ja erinevaid asukohti, kuid seni ei ole õnnestunud teda leida. Lähedase sõnul meeldib Anule jalutada Stroomi kandis.

Anu on 170 cm pikk ja tal on pruuni värvi juuksed. Politseil on hetkel info, et Anu lahkus kodust ilma dokumentideta ja mobiiltelefonita.