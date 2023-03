Kreml: lääne hübriidsõda Venemaa vastu kestab veel kaua

Peskovilt küsiti, kuidas hinnatakse Kremlis lahingutegevuse lõppemise perspektiive ja kas „sõjaline erioperatsioon“ võib lõppeda sel aastal, vahendab Interfax.

„Need hinnangud peavad andma spetsialistid, kes sõjalise erioperatsiooniga tegelevad – kaitseministeerium,“ vastas Peskov. „Aga kui te peate silmas sõda laiemas kontekstis, vastasseisu vaenulike riikidega, ebasõbralike riikidega, seda hübriidsõda, mis on meie riigi suhtes valla päästetud, siis seda on kauaks. Ja siin on meil vaja tugevust, enesele kindlaks jäämist, järjekindlust, ühinemist presidendi ümber.“

Kommenteerides Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnu, et lüüasaamise korral Bahmuti all hakatakse Ukrainat tõukama kompromissile Venemaaga, ütles Peskov: „Kiievi režiim paneb oma prioriteedid ise paika.“

„Sõjaline erioperatsioon jätkub. Me teame, et käivad rängad lahingud Artjomovski (Bahmuti nõukogudeaegne nimetus, mida Venemaal kasutatakse) pärast. Meie omad näitavad üles kangelaslikkuse imesid. Me soovime neile edu,“ lausus Peskov.

Palvele hinnata meeleolusid Venemaal vastas Peskov järgmiselt: „Me näeme Venemaa ühiskonna absoluutset konsolideerumist. Pretsedenditut konsolideerumist presidendi, kõrgeima ülemjuhataja, selle poliitika ümber, mida ta ajab. Me näeme meie ühiskonnas absoluutselt domineerivat veendumust, et kõik eesmärgid, mis on sõjalisele erioperatsioonile seatud, saavutatakse ja tuleb saavutada.“

Peskovi sõnul saavutatakse „sõjalise erioperatsiooni“ eesmärgid Ukrainas sõjalisel teel, sest Ukraina seisukohtade tõttu ei ole nende saavutamine poliitilisel ja diplomaatilisel teel reaalne.

„Venemaa jaoks on peamine, et täidetaks tema nõudmised, tagataks elanikkonna julgeolek Venemaa uutes regioonides ja tagataks Vene Föderatsiooni julgeolek tervikuna laiemas kontekstis,“ ütles Peskov.