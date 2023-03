Venemaa suursaadiku sõnul on Rootsi pärast NATO-sse astumist seaduslik sihtmärk. Rootsi välisministeerium kutsus saadiku vestlusele

Oma kirjutises teatab Tatarintsev, et Rootsi otsus NATO-sse astuda ja taotluse esitamine on suur viga ja põhineb rootslaste eksitamisel. Saadik põhjendab seda muu hulgas paljude tavaliste rootslaste pöördumistega, mida saatkond olevat saanud, vahendab Yle Uutiset.

Tatarintsevi sõnul on teada, et Rootsit hakati NATO-sse ajama juba ammu enne „sõjalise erioperatsiooni“ algust Ukrainas.

„Kui keegi kujutleb, et see parandab kuidagi Euroopa julgeolekut, võite olla kindel, et vaenuliku alliansi uued liikmesriigid on seaduslikud sihtmärgid Venemaa vastumeetmetele, ka sõjalistele,“ kirjutab Tatarintsev.