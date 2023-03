Venemaa levitas propagandavideot Ukraina „natsidest“, mille on pidanud võltsinguks tunnistama isegi oma Z-aktivistid

27. märtsil hakkasid Vene meedia, Telegrami kanalid ja sotsiaalmeediakontod levitama videot, mis on tehtud auto pardakaameraga. Selles peatavad Ukraina sõjaväe vormis mehed auto, milles on väidetavalt naine ja laps (videos on näha ainult „sõjaväelasi“). Vormis mehed hakkavad naist solvama, nimetades teda näiteks „kõntsaks“ selle eest, et ta olevat sõitnud mööda sõjaväekolonnist. Naist ähvardatakse ja nõutakse, et ta ei räägiks vene keeles, ning lõpuks avatakse tuli. Kas kuulid midagi või kedagi tabavad, ei ole teada.