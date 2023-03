VIDEO | Kas Venemaa valmistub tuumasõjaks? Linnaekraanidele ilmusid hoiatused

Venemaa saatis veidi üle aasta tagasi enda relvajõud Ukrainasse, lääneriigid vastasid seepeale tavarelvade saatmisega Ukrainasse, mispärast on Putin hoiatanud, et ta kasutab kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid – sealhulgas tuumapommi – kui Venemaa on piisavalt ohustatud. Nüüd on aga Moskva linnaekraanidele ilmunud teavitused, mida tuumahädaolukorras kaasa pakkida.