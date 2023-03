Esita avaldus TalTechi ja muuda maailma

TalTech on ainus ülikool Eestis, kus saab õppida tehnikateadusi ja kus koolitatakse insenere igal kõrghariduse tasemel. Tehnikaülikooli õppekavad on koostatud eesmärgiga valmistada ette oma eriala tipptegijaid, kes oskavad lahendada keerulisi probleeme, luues uusi ühiskonda ja elupaiku paremaks muutvaid lahendusi. Õppekavadel õpitakse läbi praktika, milles on abiks tihe koostöö ettevõtetega. Nii mõnigi TalTechi tudeng alustab professionaalset karjääri juba õpingute ajal, mis võimaldab õpitut veelgi enam rakendada ja kinnistada. Siin saadud haridusega suudad päriselt mõjutada maailma.​

Inseneriteaduskond Inseneriteaduskonnas õpid tulevikutehnoloogiate kaudu kujundama inimeste elu. Siin saad lahendusi luua ehitusest elektroenergeetika, hoonete sisekliima, materjalitehnoloogia, teedeehituse, robootika ja laevanduseni. Sobid siia eriti hästi, kui sind huvitab, mis on asjade sees, sulle meeldib analüüsida ja mõelda süsteeme, uurida masinaid. Tahad teada, miks mõned asjad katki lähevad ja kuidas seda saaks ennetada. Tahad ise välja mõelda uudseid ja nutikaid tehnilisi lahendusi või materjale. Sulle pakuvad põnevust füüsika- ja keemiakatsed, erinevad süsteemid, tehnilised joonised ja vahel mõtled, kuidas seda kõike parimal viisil digitaalselt näidata. Inseneriteadmistega inimeste järele on tööturul eriti suur nõudlus – selles vallas on töökohti rohkem kui viimastel aastatel lõpetajaid. Inseneriteaduskonnas saab õppida ka kodule lähemal üle Eesti – TalTechil on kolledžid Kohtla-Järvel, Kuressaares ja Tartus.

Infotehnoloogia teaduskond Infotehnoloogia mõjutab kõiki elualasid ja TalTechis saad sellele praktiliselt käed külge panna. Ja kui tekib õige tunne, saad selles vallas ka rohkem süvitsi minna teaduslikumale tasandile. IT sobib sulle eriti hästi, kui naudid loogikat ja matemaatikat. Sind kõnetavad robootika, masinõpe ja andmeanalüüs. Sind huvitavad, kuidas asjad töötavad ja kuidas seda programmeerida. Oled kas ehitanud või unistanud ise arvuti valmis tegemisest. Tahaksid hea meelega lähemalt uurida, mis programm paneb isejuhtiva auto liikuma ja juhib seda. Tahad aru saada, kuidas infotehnoloogia saab anda oma panuse ettevõtte juhtimisprotsessidesse ja kavandada selleks lahendusi. Infotehnoloogia teaduskonnas saad tipptasemel hariduse, mida toetab rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevus ning tihe koostöö ettevõtetega. Kaks kolmest IT-spetsialistist tuleb TalTechist! Kas teadsid, et igal aastal vajab Eesti 2600 uut info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialisti? Ning prognoosi kohaselt on IT-valdkonnas uue tööjõu vajadus seitsme aasta vaates kokku üle 18 000 inimese?

Loodusteaduskond Oled uudishimulik ja esitad endale sageli küsimusi „kuidas“ ja „miks“? Sind huvitab ümbritsev keskkond, oled mures planeedi ja inimkonna tuleviku pärast ning tahad leida probleemidele praktilisi lahendusi. Tule loodusteaduskonda õppima! Loodusteaduskonnas õpid lahendama meie planeedi suurimaid väljakutseid: kliimasoojenemine, saastunud keskkond ja vähenev bioloogiline mitmekesisus. Sind on meie planeedi hoidmiseks tõeliselt vaja! Loodusteaduskonnas omandad oskused ja teadmised, mis aitavad lahendada maailma suurimaid väljakutseid nagu kliimamuutus, keskkonnareostus ja kahanev elurikkus. Siit saad rohepöörde läbiviimiseks vajalikud teadmised maapõuest, ookeanist, atmosfäärist ning füüsikalistest, keemilistest ja bioloogilistest protsessidest. Loodusteadused hoiavad karjääriuksed lahti – füüsikust võib saada pangajuht, keemikust või maateadlasest peaminister ja geenitehnoloogist president. Analüütiline mõtlemine ja teaduslik lähenemine annavad eelise paljudel elualadel.

Majandusteaduskond TalTechi majandusteaduskond on Eesti juhtiv kõrghariduse andja majanduse, õiguse ja avaliku halduse valdkondades. Siit saad ulatuslikke teadmisi, kuidas toimib riik ja kuidas tegutsevad ettevõtted. Õpid lahendama keerukaid majandusalaseid probleeme ja analüüsima majandusandmeid. Sulle saavad tuttavaks nii mikro- kui ka makroökonoomika ning võid hakata prognoosima majandusnäitajaid. Need analüütilised teadmised on tööturul eriti hinnatud. Ärivaldkonnas õpid nägema suurt pilti ja mõistma, miks läheb ühel ettevõttel paremini kui teisel. Saad teadmisi juhtimisest, logistikast, ärirahandusest, majandusarvestusest ja turundusest – edasine on sinu teha. Majandusteaduskond sobib sulle siis, kui langetad otsuseid andmetest lähtuvalt. Sind huvitavad majandusprobleemid ja kasutaksid meelsasti tarkvaraprogramme ühiskondlike seoste analüüsiks. Sind huvitab, kuidas tehnoloogia muudab riigivalitsemist ja vastupidi. Tahad panustada paremasse tulevikku.

Mereakadeemia Eesti Mereakadeemia toob kokku merenduse eri valdkonnad alates veeteede haldamisest kuni mereveonduse, laevajuhtimise ja laevamehhaanikani. Arvestades, et meritsi veetakse üle nelja viiendiku maailma kaupadest, on selle korraldamiseks vaja erialateadmisi, mis teevad selle valdkonna lõpetajad tööturul väärtuslikuks. See valdkond sobib sulle, kui tahad osata arvutada ja määrata oma asukohta taevakehade järgi. Ja kuidas selleks elektroonseid navigatsiooniseadmeid kasutada. Sind huvitab, kuidas töötavad laeva liigutavad suured masinad ja kuidas neid hooldada. Tahaksid töötada merel ja külastada maailmamere eri paiku.

TalTechis saad olla Sina ise​

Ja siin on teisi sellised nagu Sina. TalTechis on ligi 40 tudengiorganisatsiooni – see tähendab päriselt aktiivset tudengielu. Meil on toetav õpikeskkond – sõbralikud õppejõud, tuutorid ja õppenõustamine, mis toetavad sind ülikoolis startides, aga eriti siis kui on keerulisemad ajad, pakkudes vajadusel tuge ka stressiga toimetulekul.

Tallinna Tehnikaülikoolil on ainulaadne linnak, kus kõik vajalik on Mustamäel käe-jala juures mitme ruutkilomeetri peal. Linnakus on õppe- ja teadushooned koos õppeklasside, laborite ja teadusaparatuuriga, Baltikumi moodsaim raamatukogu ning tudengielu keskus Tudengimaja. Sealsamas on ka spordihoone, staadion ja ligi 2000 tudengile majutust pakkuvad ühiselamud. Ehk kõik, mida heaks ülikoolieluks on vaja.

Läbi ühistegevuse ja koos õppimise leiad sõbrad kogu eluks, kellega hiljem koos suuri tegusid teha ja maailma paremaks muuta. Aga kui sulle meeldib rahulikum keskkond, siis meie ülikoolilinnakus saab ka mõnusalt omaette nokitseda. TalTechi vilistlased on edukad ühiskonna eestvedajad, kes osalevad aktiivselt ülikoolitöös läbi oma kogemuste jagamise ja praktikakohtade pakkumise oma ettevõtetes, nii et siin saad lisaks parimatele sõpradele ka hindamatu koostöövõrgustiku tulevikuks. ​

