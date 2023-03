Venemaa teaduste akadeemia geneetikainstituudi direktor: inimesed elasid enne veeuputust 900-aastaseks

Kudrjavtsev esines konverentsil ettekandega ja rääkis oma „maailmapildist“. Ta teatas, et jumal lõi maailma täiusliku ja harmoonilisena, aga pärast inimeste pattulangemist „langesid maa ja täiuslik universum põrmu“.

Toetudes graafikule, mille võib leida internetist ja mille instituudi direktor on enese sõnul ise koostanud, rääkis ta, et varem elasid inimesed 900-aastaseks. Eluiga hakkas Kudrjavtsevi sõnul lühenema pärast ülemaailmset veeuputust.

„Meie ressursid, esmajärjekorras meie toidu, puhta vee ja energia ressursid on ümbritseva maailma jaoks liiga ligitõmbavad, olgu siis Euroopa või Hiina jaoks. Seetõttu, kas me tahame seda või mitte, tuleb meil end kaitsta ja kaitsta sõjalisel teel. Sisuliselt oleme me juba hakanud seda tegema,“ lausus Venemaa teaduste akadeemia liige.